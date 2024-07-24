Возвращение к мирной жизни: владимирский ветеран проходит переквалификацию в рамках программы...

"Возвращение к мирной жизни": владимирский ветеран проходит переквалификацию в рамках программы "Время героев""Время героев" - так называется программа, инициированная президентом страны, благодаря которой ветераны СВО могут пройти переквалификацию. И получить допобразование в государственной или муниципальной структурах. Один из её участников - Павел Ипполитов. Об истории возвращения к мирной жизни - Мария Городская.- Всегда говорили: если обидят, ты приходи к нам, будем тебя защищать.Сидя в уютной беседке, родные Павла вспоминают, каким непоседой он был в детстве, всегда на позитиве. И любил устраивать сюрпризы. Так получилось и в конце 2022 года - ушёл на передовую, ничего никому не сказав.Павел Ипполитов, ветеран СВО:- В этой трудный период для нашей страны, нашей стране нужна была помощь. Поэтому я поехал.Решение принял сразу. Позвонить родным смог только спустя четыре месяца - продавщица из Первомайска одолжила свой телефон. Номера родных Павел выучил наизусть, на всякий случай. Связи с внешним миром не было - издержки службы в секретных войсках. И еще через четыре месяца маме поступил второй звонок.Валентина Ипполитова, мама ветерана СВО:- Он меня поздравил с юбилеем. И я у него спросила: "Когда ты приедешь?" Он мне сказал: "Мама, я уже еду". Это была радость.На вопрос, что было самым сложным в службе, Павел, улыбаясь, отвечает - подготовка. Подъём в пять утра, в шесть - полигон. И так до одиннадцати часов вечера.Павел Ипполитов, ветеран СВО:- Первые четыре дня было тяжело, я думал, умру (*смеётся*), если честно. Ну а я сейчас принял решение отучиться.Возвращение к мирной жизни прошло успешно - благодаря поддержке и большой любви близких. А ещё - координаторов Фонда "Защитники Отечества". Благодаря им Павел стал одним из тех, кого отобрали для участия в программе "Время героев", инициированную президентом России. Суть - переквалификация участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.Павел Ипполитов, ветеран СВО:- Сейчас очень много возможностей для нас открылось. Это здорово, что государство заботится о нас и помогает получить дополнительное образование. Будем работать, служить своей стране! Мы любим свою родину. У нас одна из лучших стран. Здесь классные люди. Особенно это ощущается на передовой. У нас много потрясающих людей.Жизнь после передовой продолжается. И уже через пару недель Павла ждёт счастливое событие - свадьба сына.Мария Городская, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".