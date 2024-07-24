На прошедшей неделе во Владимирской области было зафиксировано 69 случаев дистанционных мошенничеств.

На прошедшей неделе во Владимирской области было зафиксировано 69 случаев дистанционных мошенничеств. В общей сложности наши земляки лишись свыше 31 млн рублей. Об этом 23 июля рассказала УМВД России по региону.Кроме того, с января по июнь 2024 года в отношении жителей Владимирской области было совершено более 2,3 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 15% выше прошлогоднего показателя. Граждане отдали злодеям порядка 830 млн рублей.