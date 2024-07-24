На торгах победила компания «СЗ Строитель про», которая возводит рядом девятиэтажное здание.

Второй корпус бывшей школы «Возрождение» во Владимире продан за 104 миллиона рублей. На торгах победила компания «СЗ Строитель про», которая возводит рядом девятиэтажное здание.В аукционе принимали участие несколько компаний, но заявка «Корпорации развития Владимирской области» была отклонена, а остальные просто не потянули цену, которую выставила организация Алексея Андреева и депутата городского совета Михаила Сахарова.Дело в том, что начальная стоимость составляла 61,2 миллион рублей, но «СЗ Строитель про» поднял стоимость до 104 миллионов. Как новые владельцы поступят со зданием, пока неясно. А вот строящийся рядом дом на 112 квартир будет сдан уже в конце 2026 года.