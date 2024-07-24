Что еще делать на княжеской усадьбе? 49-летний житель Юрьев-Польского решил, что экскурсии – не для него, поэтому приехал на территорию усадьбы князей Голицыных (село Сима),чтобы похитить…

Что еще делать на княжеской усадьбе? 49-летний житель Юрьев-Польского решил, что экскурсии – не для него, поэтому приехал на территорию усадьбы князей Голицыных (село Сима),чтобы похитить… урну. О преступлении рассказали в пресс-службе МВД. Кражу мужчина совершил в начале июля в одну из ночей. Забрав из парка бетонную урну, злоумышленник повез ее домой на мотоблоке с прицепом.