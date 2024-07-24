Перед судом предстанет житель Александрова 1995 года рождения.

Перед судом предстанет житель Александрова 1995 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом рассказала СУ СКР по Чувашии.Инцидент произошёл в июне текущего года. Следствие выяснило, что фигурант был пьян и встретил на улице задолжавшего знакомого. Граждане повздорили, и обвиняемый достал нож-бабочку. Он дважды вонзил клинок в оппонента, а затем скрылся. К счастью, потерпевший выжил, однако получил тяжёлые раны.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Александрова передано в суд.