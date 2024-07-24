По подозрению в совершении серии дачных краж правоохранители арестовали 38-летнего безработного жителя города Кольчугино.

По подозрению в совершении серии дачных краж правоохранители арестовали 38-летнего безработного жителя города Кольчугино. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Полицейские полагают, что мужчина орудовал осенью и зимой прошлого года. Он брал из дачных домов и хозяйственных построек садовый инвентарь, электроинструменты и разные бытовые предметы. Нанесённый владельцам ущерб превысил 125 тыс. рублей.Отмечается, что на допросе гражданин во всём сознался. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.