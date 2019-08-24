Любой артист, отправляясь куда-то с концертом, присылает его организаторам райдер – список технических и бытовых требований, который требуется неукоснительно исполнять. В случае нарушений звезда имеет право отказаться от выхода на сцену без возврата гонорара. Дни.Ру открывают новую рубрику, в которой будут изучать капризы артистов. И первой о своих желаниях рассказала Таисия Повалий.

Любой артист, отправляясь куда-то с концертом, присылает его организаторам райдер – список технических и бытовых требований, который требуется неукоснительно исполнять. В случае нарушений звезда имеет право отказаться от выхода на сцену без возврата гонорара. "Дни.Ру" открывают новую рубрику, в которой будут изучать капризы артистов. И первой о своих желаниях рассказала Таисия Повалий.Обычно бытовой райдер звезды – детально прописанная многостраничная брошюра, в которой указаны порой самые нелепые вещи – цвет полотенец, новизна сантехники, число ваз.Поэтому организаторы концертов Таисии Повалий всегда изумляются простоте и незамысловатости ее райдера. Оказывается, артистка очень скромна в запросах.Например, в гримерной комнате певице необходимо наличие лишь большого зеркала,непросвечивающихся штор, гладильной доски и утюга, трех больших новыхмахровых полотенца, напряжение 220 V, умывальника, туалета, нехолодной минеральной воды без газа ("Эвиан", "Вител") в стеклянных бутылках,чая, столовых приборов и хорошо вымытых непорезанных фруктов. Это все.Для своего коллектива певица просит: 10 бутылок воды с газом, фруктовую, сырную, овощную, рыбную и мясную тарелки, орехи (фисташки), сoca-сola, электрический чайник с водой, чай, кофенатуральный, молоко, сахар, столовые приборы, упаковку влажных салфеток. Исключается фаст-фуд и блюда из СВЧ-печи.Собственно, ничего фантастического певица не просит. "Организаторы концертов часто удивляются, что мы не заказываем черную икру и дорогое шампанское, – пояснил муж и продюсер Народной артистки Украины. – Просто мы приезжаем работать, удивлять вокалом, песнями, костюмами, и не понтами. А спиртного в райдере нет потому, что Тая перед концертом, никогда не пьет. Да и после концерта она не большая любительница".