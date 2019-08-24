В Москве в ночь на 25 августа был срочно госпитализирован актер Олег Меньшиков. По предварительным данным, жизнь знаменитого артиста и художественного руководителя театра Ермоловой находится под угрозой.

В Москве в ночь на 25 августа был срочно госпитализирован актер Олег Меньшиков. По предварительным данным, жизнь знаменитого артиста и художественного руководителя театра Ермоловой находится под угрозой.Об экстренно госпитализации Меньшикова сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, актеру стало плохо после употребления алкоголя.В результате артист попал в реанимацию. Диагноз, с которым поступил в больницу Меньшиков, не называется. Подробности произошедшего устанавливаются.Материал дополняется