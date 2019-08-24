Народную артистку России Александру Назарову похоронили сегодня на Троекуровском кладбище. Ранее в театре имени Ермоловой, где служила актриса долгие годы, прошла гражданская панихида. Проститься с коллегой и почтить ее память пришли режиссер Юрий Грымов, актеры Владимир Андреев, Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, актриса Ольга Прокофьева и другие.

Народную артистку России Александру Назарову похоронили сегодня на Троекуровском кладбище. Ранее в театре имени Ермоловой, где служила актриса долгие годы, прошла гражданская панихида. Проститься с коллегой и почтить ее память пришли режиссер Юрий Грымов, актеры Владимир Андреев, Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, актриса Ольга Прокофьева и другие. Гроб с телом актрисы по традиции проводили последними аплодисментами.Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни от осложнений легочной болезни (так называемая полиорганная недостаточность), последние недели жизни она провела в больнице.Актриса родилась за год до войны в Ленинграде. Свою первую роль Назарова сыграла в 6 лет. Известна зрителям по эпизодическим и второстепенным ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Граница. Таежный роман", "Ночной дозор" — всего порядка 95 картин. Широкую популярность приобрела после роли бабушки главной героини няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Голос Назаровой звучит в озвучке фильмов "Матрица", "Интерстеллар", "Безумный Макс", "Аполлон-13", "Привидение", "В постели с врагом", "Игрушка", "Гордость и предубеждение", "Мемуары гейши", а также в фильмах о Гарри Поттере.Назарова воспитывала внучку, оставшуюся без родителей (отец ребенка — сын Назаровой скончался при невыясненных обстоятельствах, когда девочке было всего 2 года, а мать сдала ее в приют). Кто станет новым опекуном 10-летней Саши, будут решать родственники. Ранее СМИ сообщали, что скорее всего, девочка будет жить в своей квартире вместе с сестрой покойного супруга Александры Назаровой. Саша получит в наследство все имущество бабушки: недвижимость и автомобили. На похоронах бабушки Саша не присутствовала, такое решение приняли родственники актрисы.