Накануне артистку Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу. Бари Алибасов прокомментировал состояние супруги.

Накануне артистку Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу. Бари Алибасов прокомментировал состояние супруги.В личном микроблоге музыкальный продюсер разместил две фотографии с женой. На первом снимке он сидит за кухонным столом с Лидией Федосеевой-Шукшиной, на втором – музыкальный продюсер обнимает артистку на диване.Основатель группы На-На отметил, что сейчас актриса чувствует себя гораздо лучше. Он поблагодарил врачей госпиталя имени А. А. Вишневского. "Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени А.А. Вишневского", – поделился с подписчиками продюсер.В комментариях пользователи пожелали артистке скорейшего выздоровления. "Дай Бог здоровья Лидии Николаевне и вам, Бари Николаевич!", "Всего вам наилучшего!", "Счастья вам дорогие! Берегите друг друга!", – отметили поклонники.Материал дополняется.