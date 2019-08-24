В матче второго тура немецкой бундеслиги Бавария на выезде разгромила Шальке, забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.

В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах."Бавария" с четырьмя очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице, а "Шальке" расположился на 12-й строчке, имея в активе одно очко. В следующем туре команда из Мюнхена 31 августа примет "Майнц", а команда Давида Вагнера в тот же день сыграет с "Гертой".