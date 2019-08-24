Правительство Германии ответило на запрос депутатов от фракции Левой партии по поводу скандального украинского сайта Миротворец.

Правительство Германии ответило на запрос депутатов от фракции Левой партии по поводу скандального украинского сайта "Миротворец". Официальный Берлин требует его закрытия и осуждает деятельность сайта, говорится в сообщении. Правительству ФРГ украинской стороной было обещано провести проверку.Местонахождение сервера "Миротворца" неизвестно, а владеют им частные лица, пишет ТАСС.Хотя публикацию сайтом личных данных людей, поддерживающих республики Донбасса, Берлин считает неприемлемой, финансировать украинские проекты по демократизации и укреплению гражданского общества немцы не перестанут.В 2018 году бывший канцлер Германии Герхард Шредер был внесен в базу "Миротворца".