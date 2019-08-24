В рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Белоруссии состоялись соревнования в дисциплине сптринт, на которых российские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

В рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Белоруссии состоялись соревнования в дисциплине сптринт, на которых российские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.В мужском спринте первенствовал представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин, который преодолел дистанцию в 7,5 километров за 20 минут 48 секунд. Вторым стал россиянин Александр Поварницын (+4,1; 1 промах), его соотечественник Эдуард Латыпов (+15,3; 2 промаха) замкнул тройку лидеров.У женщин золотую медаль завоевала китаянка Юанменг Чу (16 минут 9,7 секунды; без промахов), серебро – украинка Екатерина Бех (+30,8; 1 промах), а бронзу – россиянка Анастасия Гореева, финишировавшая с отставанием от победительницы в одну минуту 3,2 секунды и двумя промахами.