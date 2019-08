Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в съемках видеоролика, посвященному Дню независимости Украины. На кадрах он произносит бандеровское приветствие Слава Украине!. Тем временам в адрес президента Украины Владимира Зеленского поступают многочисленные поздравления лидеров иностранных государств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в съемках видеоролика, посвященному Дню независимости Украины. На кадрах он произносит бандеровское приветствие "Слава Украине!".Соответствующее видео опубликовано на официальной странице в Twitter посольства Украины в Соединенном Королевстве. Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты. Они прочитали на камеру текст патриотической песни, причем на украинском языке. Сам британский премьер закончил видео лозунгом нацистов. В прошлом году бывший президент Украины Петр Порошенко официально ввел его в качестве воинского приветствия.#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.Тем временам в адрес президента Украины Владимира Зеленского поступают многочисленные поздравления лидеров иностранных государств — в их числе президенты США, Франции, а также королева Великобритании Елизавета II.Дональд Трамп в своем поздравлении пообещал лидеру украинского государства, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна. В тексте поздравления, опубликованном на сайте главы Украины, отмечается, что в течение следующего года американская сторона будет работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые важны для успеха страны.Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.Елизавета II пожелала Украине счастья, а также процветания ее народу в грядущие годы.