Нападающий бразильского клуба Фламенго из Рио-де-Жанейро Бруно Энрике стал самым быстрым футболистом планеты. В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против Интернасионала он разогнался до скорости 38 км/ч.

Нападающий бразильского клуба "Фламенго" из Рио-де-Жанейро Бруно Энрике стал самым быстрым футболистом планеты. В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против "Интернасьонала" он разогнался до скорости 38 км/ч.О рекорде Бруно Энрике сообщил официальный Twitter Международной федерации футбола. Ранее самым быстрым игроком в мире считался форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл. Его результат – 36,9 км/ч.Напомним, что в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес "Фламенго" добился победы над "Интернасьоналом" со счетом 2:0. Бруно Энрике оформил в этой встрече дубль.