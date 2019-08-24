На проспекте Академика Сахарова в Москве около тысячи человек растянули российский флаг размером более 2500 квадратных метров. Этот флешмоб в честь 350-летия государственного флага страны попал в Книгу рекордов России. Еще два рекорда России установлены на площадке фестиваля Таврида-Арт в Крыму.

На проспекте Академика Сахарова в Москве в субботу, 24 августа, около тысячи человек растянули российский флаг размером более 2500 квадратных метров. Этот флешмоб в честь 350-летия государственного флага страны попал в Книгу рекордов России, сообщила столичная мэрия.По данным МВД, на 14:30 праздничный концерт на проспекте Сахарова посетили 94 тысячи человек, пишет "Интерфакс".Еще два рекорда России установлены на площадке фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма.Первый установили в квартале АРТ, где сразу 172 художника одновременно создавали полотно общей площадью 100 квадратных метров. Они изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, людей, взявшихся за руки и танцующих в кругу. "Все элементы органично сплелись в единую картину", — рассказал замдиректора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков, слова которого приводит РИА Новости.Второй рекорд принадлежит участникам квартала КВН: они организовали самый большой "мозговой штурм" по написанию шуток. В нем приняли участие одновременно 56 сценаристов и юмористов.Оба рекорда были зафиксированы экспертами Книги рекордов России.