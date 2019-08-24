После аварии с автобусом в Ижевске госпитализированы четыре человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные пассажиры направлены на амбулаторное наблюдение.

После аварии с автобусом в Ижевске госпитализированы четыре человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные пассажиры направлены на амбулаторное наблюдение.Как сообщает "Интерфакс", в результате ДТП за медицинской помощью обратились 24 человека, троих готовят к госпитализации. Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал, что угрозы их жизни нет.Также в пресс-службе компании "Ижсталь", возле завода которой произошло ДТП с автобусом, рассказали, что случившееся не повлияет на работу предприятия, поскольку в месте происшествия отсутствуют коммуникации, а также водоснабжение.Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 августа, рейсовый автобус "Нефаз" влетел в опору воздушного трубопровода. Среди пострадавших есть ребенок. Авария случилась на перекрестке Новоажимого и Азина. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем.