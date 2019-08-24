Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности ЕС и Оборонного колледжа НАТО относительно перспектив сотрудничества Евросоюза и альянса.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности ЕС и Оборонного колледжа НАТО относительно перспектив сотрудничества Евросоюза и альянса. В документе, в числе прочего, отмечается, что сближению ЕС и НАТО может способствовать противодействие России, которая "вновь усиливается".Эксперт считает, что США будут шантажировать Европу возможным широкомасштабным конфликтом на ее территории. ЕС может стать театром военных действий между США и РФ, передает РИА Новости. Доклад, по мнению Блохина, отражает страхи, риски и фобии стран ЕС по поводу неопределенности их будущего в условиях "турбулентного мира".