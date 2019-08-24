Телеведущая Елена Летучая выглядит блестяще не только на всех светских мероприятиях, но и в жизни. Но, как оказалось, даже у нее есть маленькие недочеты.

Телеведущая Елена Летучая выглядит блестяще не только на всех светских мероприятиях, но и в жизни. Но, как оказалось, даже у нее есть маленькие недочеты.Недавно звезда призналась, что у нее есть небольшой дефект, который она всеми силами пытается скрывать от общественности. Для этого ей приходится прибегать к помощи инъекций.Летучая заявила, что колит препарат под названием диспорт. Как оказалось, у нее сломан нос и на переносице шрам."В него и колю, иначе зрители увидят его на экране", – призналась телеведущая.Тем не менее, стоит отдать должное прекрасной фигуре знаменитости. Елена всегда в прекрасной форме. Этому способствуют регулярные тренировки. К слову, Летучая занимается спортом даже на отдыхе.Отметим, недавно ведущая вернулась с Мальдив. Там она со своим супругом бизнесменом Юрием Анашенковым. Там они отметили третью годовщину со дня свадьбы.У бизнесмена это уже второй брак. Бывшая супруга бизнесмена Асмик Вайе Рейтор через суд добилась выплаты алиментов на двух сыновей, рожденных от Юрия. Женщина признавалась: им не удалось решить вопрос мирным путем.