Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса Эра в Анапе, передает Россия 24.

Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".Накануне в Минобороны России прошел круглый стол с участием первого замминистра Руслана Цаликова. Обсудили приоритетные научные направления, как то: оружие нового типа, в том числе малые космические аппараты, геоинформационные платформы, технологии искусственного интеллекта для развития вооружения, а также разработки в морской сфере.По всем этим направлениям уже ведется работа.