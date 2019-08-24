Глава крупнейшей французской компании морских контейнерных перевозок CMA CGM Родольф Сааде в пятницу сообщил, что из соображений защиты экологии CMA CGM отказывается от использования Северного морского пути.

Глава крупнейшей французской компании морских контейнерных перевозок CMA CGM Родольф Сааде в пятницу сообщил, что из соображений защиты экологии CMA CGM отказывается от использования Северного морского пути. Отказ от арктических маршрутов Сааде озвучил в Елисейском дворце на встрече президента Эмманюэля Макрона с французскими предпринимателями, пишет ТАСС.Как пишет газета Le Figaro, руководство компании поставило защиту окружающей среды выше конкурентных преимуществ. Ради этого CMA CGM переводит двигатели своих новых судов на сжиженный природный газ. Как считают в CMA CGM, источники энергии для контейнеровозов должны загрязнять море в минимальном количестве.Переход на газ и биомазут позволит после 2022 года понизить на 30 процентов выбросы углекислого газа в расчете на перевозку одного контейнера на километр.