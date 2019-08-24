Россию не следует приглашать на встречи G8, и причин для этого гораздо больше, чем в 2014 году, например, провокации в Азовском море, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Лучше пригласить Украину как гостя на встречу в 2020 году.

Россию не следует приглашать на встречи G8, и причин для этого гораздо больше, чем в 2014 году, например, провокации в Азовском море, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Лучше пригласить Украину как гостя на встречу в 2020 году.Ему вторит председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген. По его мнению, пригласить Россию – значит поощрять проводимую ею политику, в частности, аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. Это может рассматриваться как слабость G7.Кроме того, Туск объявил угрозу распространения ядерного оружия из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана причиной серьезной обеспокоенности участников саммита во французском Биаррице. А возникший из-за этого раскол в западном мире на пользу только Китаю и России, передает "Интерфакс".А торговые войны между участниками "Большой семерки" лишь усиливают разногласия внутри объединения, передает ТАСС.Ранее американский лидер Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Россия считает этот формат полезным, заявил российский президент Владимир Путин.Самолет Трампа уже приземлился в аэропорту Бордо. Он едет на саммит с предложениями по совершенствованию международной торговли, которые должны повысить уровень благосостояния людей во всем мире.