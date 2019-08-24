В Саранске матчем между Тамбовом и московским Динамо стартовала программа седьмого тура чемпионата России по футболу. Номинальные хозяева, вынужденные проводить домашние игры в чужом городе из-за неготовности собственного стадиона, уступили столичным футболистам со счетом 0:2.

В Саранске матчем между "Тамбовом" и московским "Динамо" стартовала программа седьмого тура чемпионата России по футболу. Номинальные хозяева, вынужденные проводить домашние игры в чужом городе из-за неготовности собственного стадиона, уступили столичным футболистам со счетом 0:2.Гости вышли вперед еще в первом тайме. На 41-й минуте матча у динамовцев отличился новичок бело-голубых Максимилиан Филипп. Его удар из-за пределов штрафной под перекладину оказался неберущимся. А на 80-й минуте преимущество москвичей упрочил Кирилл Панченко.Команда Дмитрия Хохлова набрала восемь очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с четырьмя баллами остался на 14-й позиции.