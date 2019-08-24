Накануне композитор Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Как оказалось, музыкант уехал в Геленджик.

Накануне композитор Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Как оказалось, музыкант уехал в Геленджик.На снимке певец позирует на фоне заката. На нем белая рубашка с коротким рукавом с необычным принтом и светло-голубые джинсы. Дополнили образ солнцезащитные очки."Геленджик. Секретная миссия", – подписал фото Николаев.Поклонники отлично приняли новость о его приезде в их родной город. "Игорь, вы супер музыкант!", "Замечательный мужик вновь приехал в Геленджик!", "Вы прекрасен, как слова в вашей песне!", "Вы мечта женщин разных поколений!", – восхищались преданные фанатки."Отлично выглядите", – отметила пользователь Сети.Примечательно, что к морю композитор отправился без своей супруги – Юлии Проскуряковой. Сейчас его жена находится в Подмосковье, откуда щедро делится фотографиями в Stories в своем Instagram.Отметим, что до этого Юлия уезжала с дочерью Вероникой в Екатеринбург к своим родителям. К слову, муж в этой поездке им компании не составил, зато он радушно встретил своих любимых девочек в Москве.