Актриса Настасья Самбурская поделилась в своем Instagram-аккаунте новым кадром. Народ был шокирован и идей фотокарточки, и внешним видом артистки.

Актриса Настасья Самбурская поделилась в своем Instagram-аккаунте новым кадром. Народ был шокирован и идей фотокарточки, и внешним видом артистки.На снимке звезда позирует в черной кружевной тунике в пол, которая абсолютно не прикрывает ее грудь. Под одеянием виднеется эротический кружевной бюстгальтер.Но главной изюминкой фото является мужчина. Он буквально припал к ногам знаменитости, жадно припав губами к ее ступне."Туника от @varda_tm никогда не подводит, в отличии от фона...😂 отыграли сегодня в Анапе #ОхотаНаМужчин25го будем в Сочи! Любим ждём 😘 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост Настасья.Многие поклонники не стали скрывать своего восторга. "Роскошный образ, Настя", "Тащусь я от тебя!", "Уф, в комнате стало жарко или жаром пышет фото?", – восторгались фанаты.А вот некоторые мужчины, наоборот, были недовольны такой постановкой. По их мнению, это страшно унизило припавшего к ногам."Надо же так опуститься!", – презренно бросил пользователь Сети.Зато женская часть аудитории открыто показали свою зависть. "Мужики вон в ноги падают, а вы говорите!", "Зависть", "Боже мой, мужики уже ноги целуют! Настасья, помилуй уже!", – ехидно отмечали подписчицы.