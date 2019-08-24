Одна из самых востребованных моделей в мире снялась в дерзкой фотосессии. Американка палестинских кровей Белла Хадид позировала для журнала Pop, который опубликовал откровенные кадры на своей странице в Instagram.

Одна из самых востребованных моделей в мире снялась в дерзкой фотосессии. Американка палестинских кровей Белла Хадид позировала для журнала Pop, который опубликовал откровенные кадры на своей странице в Instagram.Лицо домов Dior иBulgari любит провоцировать и регулярно радует своих поклонников яркими эксцентричнымиобразами. На этот раз Белла Хадид привела фанатов в восторг сексуальными снимками.Модель украсит обложкуочередного номера журнала с практически обнаженной грудью, в черныхперчатках, усыпанных браслетами, и с поводком на шее. Прическу Белле Хадид подобрали согласно ее дерзкому образу.Красотка перевоплотилась в жгучую брюнетку с короткой стрижкой под мальчика.Пользователи соцсетейвосхитились смелостью знаменитости, завалив ее комплиментами. Особенно поклонникиотметили, что модель снимали практически без макияжа, и это ей идет. "Нет слов. У вас всегда самые лучшие съемки", "Это то, чегомы все так долго ждали!", "Она выглядит намного лучше, чем с тоннами мейкапа", "Лучшая.Просто бомба", – высказались пользователи Сети.Ранее уже снималась для Pop в откровенном виде. Вавгусте издание показало вариант обложки, на которой модель запечатлена соголенной грудью. На девушке была кожаная куртка с молнией итальянского брендаBottega Veneta. Ее расстегнули таким образом, что грудь супермодели практически оголилась.