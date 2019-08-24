Одна из самых востребованных моделей в мире снялась в дерзкой фотосессии. Американка палестинских кровей Белла Хадид позировала для журнала Pop, который опубликовал откровенные кадры на своей странице в Instagram.
Одна из самых востребованных моделей в мире снялась в дерзкой фотосессии. Американка палестинских кровей Белла Хадид позировала для журнала Pop, который опубликовал откровенные кадры на своей странице в Instagram.
Лицо домов Dior и
Bulgari любит провоцировать и регулярно радует своих поклонников яркими эксцентричными
образами. На этот раз Белла Хадид привела фанатов в восторг сексуальными снимками.
Модель украсит обложку
очередного номера журнала с практически обнаженной грудью, в черных
перчатках, усыпанных браслетами, и с поводком на шее. Прическу Белле Хадид подобрали согласно ее дерзкому образу.
Красотка перевоплотилась в жгучую брюнетку с короткой стрижкой под мальчика.
Пользователи соцсетей
восхитились смелостью знаменитости, завалив ее комплиментами. Особенно поклонники
отметили, что модель снимали практически без макияжа, и это ей идет. "Нет слов. У вас всегда самые лучшие съемки", "Это то, чего
мы все так долго ждали!", "Она выглядит намного лучше, чем с тоннами мейкапа", "Лучшая.
Просто бомба", – высказались пользователи Сети.
Ранее уже снималась для Pop в откровенном виде. В
августе издание показало вариант обложки, на которой модель запечатлена с
оголенной грудью. На девушке была кожаная куртка с молнией итальянского бренда
Bottega Veneta. Ее расстегнули таким образом, что грудь супермодели практически оголилась.