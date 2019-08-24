Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.

Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.Поединок проходил на "Трактор Арене" в Челябинске и завершился досрочной победой 36-летнего россиянина в 11-м раунде.Для Ковалева эта победа стала 34-й в карьере при трех поражениях и одной ничьей, а Ярд впервые на профессиональном ринге потерпел поражение, ранее он одержал 18 побед, 17 из которых – нокаутом.