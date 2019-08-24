Популярная модель Светлана Бондарчук приняла участие в модной фотосессии. Поклонники оценили наряд звезды.

Популярная модель Светлана Бондарчук приняла участие в модной фотосессии. Поклонники оценили наряд звезды.В личном микроблоге телеведущая разместила два видеоролика. На первом видео она ритмично двигается в своей квартире под песню More Than a Woman группы Bee Gees. За звездой внимательно наблюдает ее домашний питомец.Во втором ролике Светлана Бондарчук позирует на фоне черно-белых картин, изображающих полуобнаженных женщин. Для фотосессии телеведущая примерила короткое черное платье с бахромой. Дерзкий образ она дополнила сапогами. Модель завязала длинные волосы в хвост.В подписи к посту телеведущая рассказала, что делает ее счастливой. "Хорошая погода, любимые люди, музыка, работа, которая приносит радость и деньги и, конечно, крепкое здоровье, путешествия. Что еще? Давайте делиться", – обратилась к пользователям.Большинство подписчиков пришли в восторг от танца модели. Многие комментаторы оценили ее необычный наряд. "Красавица-разбойница из "Бременских музыкантов", "Великолепная женщина", "Вы очень красивая, стильная и самая-самая", "Платье-бомба", "Вы необыкновенная. На вас хочется смотреть", – рассыпались в комплиментах подписчики.