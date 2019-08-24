В Сочи стартует конкурс молодых исполнителей Новая волна-2019. Корреспондент Дни.ру встретился с вдохновителем и председателем жюри этого престижного форума – композитором Игорем Крутым.

В Сочи стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна-2019". Корреспондент "Дни.ру" встретился с вдохновителем и председателем жюри этого престижного форума – композитором Игорем Крутым.В интервью газете "Аргументы и факты" Игорь Крутой накануне "Новой волны" рассказал, что вел переговоры о возвращении конкурса "Новая волна" в Юрмалу, которая ушла оттуда после 2014 года. Но в те же самые сроки Лайма Вайкуле организовала фестиваль "Рандеву". По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.Сама Вайкуле после скандала заявила, что была бы рада возвращению проводимого Крутым конкура в Юрмалу, мол, места всем хватит и по формату они не пересекаются. "Новая волна" не вернется в Юрмалу, – категорично заверил Игорь Яковлевич корреспонденту "Дни.ру". – Мэр Сочи может быть спокоен – мы останемся тут".В этом году "Новая волна" пройдет с 24 по 29 августа. В ней участвуют Наталья Орейро, Светлана Лобода, Дима Билан, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и многие другие популярные артисты.