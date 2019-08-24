Российский пилот итальянской команды Формулы-1 Toro Rosso Даниил Квят поделился мнением по поводу перехода своего напарника Александера Албона в Red Bull. По мнению россиянина, руководство австрийской конюшни хочет проверить, как проявит себя таиландский гонщик в более выигрышных условиях.

Российский пилот итальянской команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился мнением по поводу перехода своего напарника Александера Албона в Red Bull. По мнению россиянина, руководство австрийской "конюшни" хочет проверить, как проявит себя таиландский гонщик в более выигрышных условиях."Я узнал обо всем за день. Нужно с уважением принимать такие решения и работать дальше. Они просто хотят посмотреть, как себя проявит Албон за рулем машины, которая способна побеждать", – цитирует Квята Чемпионат.com.Также российский гонщик заявил, что пока не знает, как будет развиваться его карьера в "Формуле-1" после нынешнего сезона.Напомним, что после перестановок в составе пилотов обеих команд напарником Квята в Toro Rosso стал француз Пьер Гасли. Экс-партнер россиянина Албон будет выступать за Red Bull вместе с голландцем Максом Ферстаппеном.