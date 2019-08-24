Лидеры всех стран, входящих в большую семерку, прибыли во Францию для участия в саммите, который пройдет в Биаррице. Официальное открытие трехдневного саммита G7 намечено на 19:30 по местному времени (20:30 по Москве) в субботу, 24 августа.

Лидеры всех стран, входящих в "большую семерку", прибыли во Францию для участия в саммите, который пройдет в Биаррице.Президент Франции Эммануэль Макрон находится на месте с пятницы, 23 августа. В субботу он выступил с телевизионным обращением, в котором пообещал убедить участников G7 в необходимости снять напряженность в торговых отношениях из-за ее негативного влияния на все страны. Заявление Макрона последовало после того, как США и Китай объявили о планах повысить торговые пошлины в отношении друг друга.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал во Францию также в пятницу. В субботу утром на место проведения саммита прилетел премьер Японии Синдзо Абэ, затем во Франции приземлился самолет президента США Дональда Трампа.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Биарриц в субботу ближе к вечеру. Перед вылетом он заявил, что на саммите намерен поднять тему глобальной системы свободной торговли, обсудить проблемы биологического разнообразия, а также улучшения качества образования для девочек.Вскоре после Джонсона на юго-запад Франции прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. Перед поездкой она сообщила, что ожидает от саммита "четкого сигнала" к борьбе с пожарами в Амазонии, призыва к борьбе с насилием в отношении женщин. И Меркель, и Трамп встретились с Макроном до официального старта саммита G7.Последними во Францию прибыли премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а также председатель Евросовета Дональд Туск. До начала саммита посладний дал пресс-конференцию, на которой выразил сожаление, что на мероприятии не будет президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Он госпитализирован в Люксембурге после удаления желчного пузыря, напоминает "Интерфакс".Гостями саммита G7 станут премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Чили Себастьян Пиньера, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсек ООН Антониу Гутерриш.Официальное открытие трехдневного саммита G7 намечено на 19:30 по местному времени (20:30 по Москве) в субботу. Между тем в Биаррице проходят акции протеста, в которых участвуют почти 10 тысяч человек: здесь и "желтые жилеты", и климатические активисты, и просто хулиганы в масках.