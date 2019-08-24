Португальский центральный полузащитник Баварии Ренату Саншеш продолжит карьеру во французской лиге 1, 22-летний хавбек подписал соглашение с Лиллем, рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.

Португальский центральный полузащитник "Баварии" Ренату Саншеш продолжит карьеру во французской лиге 1, 22-летний хавбек подписал соглашение с "Лиллем", рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, мюнхенский клуб выручил на продаже футболиста не менее 20 миллионов евро.