В подмосковном Жуковском идут последние приготовления к Международном авиакосмическому салону: новый отечественный среднемагистральный лайнер МС-21, летающий танкер от Ильюшина, не говоря уже об истребителе пятого поколения и скоростном беспилотнике.

В подмосковном Жуковском идут последние приготовления к Международном авиакосмическому салону: новый отечественный среднемагистральный лайнер МС-21, летающий танкер от Ильюшина, не говоря уже об истребителе пятого поколения и скоростном беспилотнике. Премьер и дебютов предстоит много. Новинки авиастроения уже через считаные дни можно будет и потрогать, и увидеть в небе. Впервые в качестве полноправного партнера салона заявлен Китай.Даже за трое суток до открытия МАКСа над Жуковским и в небе тесно. Часть самолетов еще только прибывает на аэрокосмический салон. Некоторые, как новейшие российские многофункциональные Су-57, уже во всю отрабатывают летную программу, которую будут показывать ежедневно. Но большинство самолетов — уже на демонстрационной площадке. Каждый — на своем месте.Герой России летчик-испытатель Роман Таскаев утром уже поднимал машину в небо.На подготовку техники к показу есть еще три дня. Работа же в павильонах и вовсе идет круглосуточно. Китайский шатер — самый большой. В Поднебесной МАКС считают одним из важнейших авиасалонов мира.Почти тысяча компаний из 33 стран. Запланированы более 200 демонстрационных полетов, главным из которых станет, конечно, мировая премьера российского среднемагистрального лайнера МС-21.До открытия МАКСа остается меньше недели.