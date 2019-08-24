В матче третьего тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед проиграл лондонскому Кристал Пэлас. Встреча проходила на поле стадиона Олд Траффорд в Манчестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В матче третьего тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" проиграл лондонскому "Кристал Пэлас". Встреча проходила на поле стадиона "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.У победителей встречи голами отметились Джордан Айю (32-я минута) и Патрик ван Анхольт (90+3), а у хозяев поля единственный мяч забил Даниэль Джеймс (89).Стоит отметить, что на 70-й минуте нападающий "Красных дьяволов" Маркус Рэшфорд не реализовал пенальти. Форвард пробил в штангу. Таким образом, футболист "Юнайтед" не реализовал удар с 11-метровой точки во второй игре кряду.В активе обеих команд по четыре очка. "МЮ" потерпел первое поражение в сезоне, а "Кристал Пэллас" впервые в сезоне одержал победу. В следующем туре чемпионата Англии подопечные Уле-Гуннара Сульшера 31 августа на выезде сыграют с "Саутгемптоном", а "орлы" в тот же день примут "Астон Виллу".В параллельной игре "Саутгемптон" на выезде переиграл "Брайтон" (2:0), "Вест Хэм" – "Уотфорд" (3:1), а "Лестер" – "Шеффилд Юнайтед" (2:1).