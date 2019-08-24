Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, считает, что Киев победит в украинско-российской битве. Он пообещал воздвигнуть над Владивостоком украинский флаг.

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, считает, что Киев "победит в украинско-российской битве". Он пообещал воздвигнуть над Владивостоком украинский флаг.Омелян сделал свое заявление, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о Европе, простирающейся "от Лиссабона до Владивостока", передает РИА Новости. Такой Европа станет лишь тогда, когда, как сто лет назад, над Владивостоком поднимется украинский флаг, сказал министр.После встречи с Путиным Макрон опубликовал в соцсети Facebook заявление на русском языке. Он написал, что Россия – "глубоко европейская страна" и что он верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.Омелян не в первый раз делает скандальные заявления. Так, министр уже грозился въехать в Москву на танке. Он также был активным сторонником прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.