На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.В мероприятии принимают участие звезды шоу-бизнеса (до шести вечера должны выступить оркестр "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Валерия, Тимати, Григорий Лепс), спортсмены, Герои России и ССР, ученые и общественники.Концерт проводится по инициативе московской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.Ранее на сайте мэрии сообщалось, что на концерт пришли, согласно данным по счетчику на металлодетекторах, около 70 тысяч человек.Впервые триколор подняли на военном корабле "Орел", спущенном на воду в 1669 году в районе деревни Дединово Московской области.