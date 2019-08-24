В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина. Это произошло якобы по вине врачей. Министерство здравоохранения Ставропольского края проведет проверку по данному факту.

В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина. Это произошло якобы по вине врачей. Министерство здравоохранения Ставропольского края проведет проверку по данному факту.Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.Как сообщает ТАСС, специалисты изучат медицинскую документацию. По данному факту проводится проверка ведомства, а также качества оказания медицинской помощи.Во время беременности, по данным источника в правоохранительных органах, пострадавшая наблюдалась в медицинском учреждении другого региона.