Президент Белоруссии Александр Лукашенко очень любит получать экономические дотации от России и рассказывать Владимиру Путину о братских узах двух стран. Впрочем, это не мешает ему идти наперекор политике Москвы и публично высказываться о поддержке территориальной целостности Грузии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко очень любит получать экономические дотации от России и рассказывать Владимиру Путину о "братских узах" двух стран. Впрочем, это не мешает ему идти наперекор политике Москвы и публично высказываться о поддержке территориальной целостности Грузии.Прибывший с визитом в Минск премьер-министр кавказской республики Мамука Бахтадзе рассыпался в благодарностях Александру Лукашенко. Гость поблагодарил Батьку за "принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета".В ответ белорусский лидер назвал это "принципиальной позицией". "С любым государством это может произойти, и это недопустимо", – добавил Лукашенко.Telegram-канал "Бульба престолов" напомнил, что белорусский лидер не стал поддерживать Россию в ходе событий августа 2008 года. А спустя семь лет он отказался размещать в республике российскую авиабазу, отметили авторы.Если раньше Лукашенко делал ставку на ЕС, который при этом выдвигал условия демократизации Белоруссии, то теперь его взгляды устремлены на Польшу, Украину, Грузию и другие страны антироссийского санитарного кордона, пишет "Бульба престолов". "Визит премьера Грузии совпал с визитом в Минск парламентской делегации Польши – государства, некогда бывшего самым ярым противником ", – заметили авторы.Несмотря на заявления Батьки о дружбе с Россией, Белоруссия постепенно интегрируется в западный мир, констатируют эксперты. Окончательный ответ от Минска Москва ждет в сентябре."До этого Лукашенко уже упустил наилучшие возможности для себя в новом государстве (Союз России и Белоруссии. – Прим. ред.)" – резюмировал Telegram-канал.Последний раз встречался с Владимиром Путиным в середине июля на Валааме и в Санкт-Петербурге. Прорывными переговоры двух лидеров не стали. Оба остались на своих позициях.