В Сочи началась торжественная церемония открытия Новой волны. Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей проходит в 18-й раз и в пятый - на юге России. В этом году выступят 13 участников из 11 стран. Россию в финале представят два исполнителя - Давинчи и Буранов.

В Сочи началась торжественная церемония открытия "Новой волны". Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей проходит в 18-й раз и в пятый — на юге России. В этом году выступят 13 участников из 11 стран. Россию в финале представят два исполнителя — Давинчи и Буранов.В Сочи сегодня, кажется, собрались все самые блистательные и знаменитые — парад российских звезд на фоне невероятных декораций. Море, горы и, конечно, бесконечная музыка. "Новая волна" готова удивлять.Яркие наряды, вспышки фотокамер. На красной дорожке — очередь из артистов: Дима Билан, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Филипп Киркоров.Судя по кадрам с репетиции, номер Филиппа Киркорова обещает быть одним из самых интригующих. Танцоры будут на роликах, а сам артист выступит в космическом шлеме. Эксперименты от больших звезд на "Новой волне"."У них есть возможность показать хиты, которые прошли в минувшем году, немножко пошухерить и посмеяться, то есть устроить детский садик для взрослых. Конечно же, будем стараться, чтобы было много хорошей музыки", — сказал Игорь Крутой, народный артист РФ, председатель жюри, генеральный продюсер конкурса "Новая волна".Вечером к зрителям выйдут и те, чьи имена только зажигаются на музыкальном Олимпе, — молодые исполнители конкурсанты "Новой волны", участники со всего мира.Невероятные костюмы и декорации, неожиданные дуэты и премьеры от любимых артистов. Церемонию открытия смогут увидеть не только гости в зале — а это 2,5 тысячи человек — но и зрители телеканала "Россия 1". В роли ведущих — Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.