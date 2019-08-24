Певец заинтриговал поклонников в Instagram
видеозаписью, которую разместил в Stories. Егор Крид показал, как
проводит время с Алесей Кафельниковой в Барселоне.
Певец заинтриговал поклонников в Instagram
видеозаписью, которую разместил в Stories. Егор Крид показал, как
проводит время с Алесей Кафельниковой в Барселоне.
В ролике модель
зажигательно танцует под музыку в платье с открытым декольте, игриво
посматривая на Егора Крида. Запись спровоцировала слухи о возможном романе
между артистом и дочерью теннисиста Евгения Кафельникова.
Судя
по всему, Егор Крид встретился с Алесей Кафельниковой на отдыхе в Испании,
сообщает . Ранее они никак не намекали на то, что отдыхают вместе.
Егор
Крид публиковал фото на скамейке. Певец отметил, что Испания напоминает ему о шестом
сезоне реалити-шоу "Холостяк", в котором он
принимал участие. В свою очередь Кафельникова рассказывала, что отправилась в
Испанию по работе.
О личной жизни ходит много слухов. Напомним, 25-летний артист был замечен сразу в
нескольких громких романах, но до брака дело не дошло.
Как писали "Дни.ру", в
2018 году певец участвовал в съемках романтического шоу "Холостяк" в качестве главного героя, где в финале выбрал модель и
актрису Дарью Клюкину. Однако после проекта отношения у пары не заладились. Молодые люди
пытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре объявил
о расставании с моделью.