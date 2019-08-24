Певец заинтриговал поклонников в Instagram видеозаписью, которую разместил в Stories. Егор Крид показал, как проводит время с Алесей Кафельниковой в Барселоне.

Певец заинтриговал поклонников в Instagramвидеозаписью, которую разместил в Stories. Егор Крид показал, какпроводит время с Алесей Кафельниковой в Барселоне.В ролике модельзажигательно танцует под музыку в платье с открытым декольте, игривопосматривая на Егора Крида. Запись спровоцировала слухи о возможном романемежду артистом и дочерью теннисиста Евгения Кафельникова.Судяпо всему, Егор Крид встретился с Алесей Кафельниковой на отдыхе в Испании,сообщает . Ранее они никак не намекали на то, что отдыхают вместе.ЕгорКрид публиковал фото на скамейке. Певец отметил, что Испания напоминает ему о шестомсезоне реалити-шоу "Холостяк", в котором онпринимал участие. В свою очередь Кафельникова рассказывала, что отправилась вИспанию по работе.О личной жизни ходит много слухов. Напомним, 25-летний артист был замечен сразу внескольких громких романах, но до брака дело не дошло.Как писали "Дни.ру", в2018 году певец участвовал в съемках романтического шоу "Холостяк" в качестве главного героя, где в финале выбрал модель иактрису Дарью Клюкину. Однако после проекта отношения у пары не заладились. Молодые людипытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре объявило расставании с моделью.