Трое взрослых и двое детей погибли в результате серьезной аварии в Калужской области, где большегруз выехал на полосу встречного движения и протаранил кроссовер. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.

Полиция Калужской области обнародовала кадры с места страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в субботу, 24 августа, на автодороге Мстихино – Калуга.По данным пресс-службы регионального управления МВД РФ, мужчина 1988 года рождения, находившийся за рулем грузовика Mercedes, не справился с управлением и выехал встречную полосу, где протаранил автомобиль Kia Sportage.В результате инцидента погибли трое взрослых и двое детей, находившихся в салоне кроссовера.Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех обстоятельств трагедии.