Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался посетить торжества по случаю Дня независимости в Киеве из-за решения действующего президента Владимира Зеленского отменить военный парад.

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался посетить торжества по случаю Дня независимости в Киеве из-за решения действующего президента Владимира Зеленского отменить военный парад. Зеленский решил отметить 28-ю годовщину государственности Украины в новом формате.Порошенко пояснил, что в этот праздничный день молился в Соборе Святой Софии за украинских военнослужащих. Экс-президент уверен, что воюющей стране необходимы парады, пишет РИА Новости."Я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", — уверил Порошенко.