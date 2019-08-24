Два водителя погибли в страшной аварии на трассе в Чили. Грузовик с топливом перевернулся, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. Через мгновение прогремел мощный взрыв

В Сети появилось видео фатальной аварии, произошедшей в минувший четверг, 22 августа, на шоссе в районе населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама в Чили.Водитель и его спутник обратили внимание на бензовоз, из колеса которого валил дым. Пассажир грузовика решил снять это на видео, и в итоге запечатлел смертельную автокатастрофу.На записи видно, как фура с топливом не вписалась в поворот, перевернулась на бок и столкнулась со встречным фургоном, после чего прогремел мощный взрыв.Как сообщают местные СМИ, инцидент унес две человеческие жизни – погибли мужчины, управлявшие транспортными средствами, попавшими в ДТП.По предварительной версии, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность бензовоза.