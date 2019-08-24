Александр Яковенко ушел в отставку с поста посла России в Великобритании в связи с ротацией глав диппредставительств, это не связано с ухудшением отношений между странами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Яковенко ушел в отставку с поста посла России в Великобритании в связи с ротацией глав диппредставительств, это не связано с ухудшением отношений между странами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сегодня стало известно, что Яковенко отбыл в Россию, завершив свою восьмилетнюю дипмиссию в Англии. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, передает ТАСС.