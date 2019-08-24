Россий лидер Владимир Путин встретился с главами угледобывающих регионов, профсоюзными деятелями и другими представителями отрасли и по итогу дал ряд поручений – фактически за сутки до Дня шахтера, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер Владимир Путин встретился с главами угледобывающих регионов, профсоюзными деятелями и другими представителями отрасли и по итогу дал ряд поручений – фактически за сутки до Дня шахтера, сообщается на сайте Кремля.Президент остался крайне недоволен встречей, его возмутили доклады представителей профсоюзов о системе оплаты труда, когда работникам с одним и тем же функционалом платят разную зарплату, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Перечень поручений подразумевает исправление и ряда прочих недопустимых ситуаций.Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству предоставить предложения по корректировке схемы исчисления налога на добычу угля к концу октября, вместе с МЧС России — утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений к 1 декабря 2019 года. Вместе с ФСБ России — к 1 февраля 2020 года обеспечить планы развития транзитных пунктов для экспорта угля.Также правительству поручено вместе Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности подготовить поправки в законодательство, касающиеся медпомощи работникам отрасли. Вместе с правительством республики Коми – утвердить план развития монопрофильных муниципальных образований — городских округов Воркута и Инта.