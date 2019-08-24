Певцу ЮрКиссу скоро стукнет 22 года, но девушки возле него что-то не видно. Может, слабый пол не интересует его вовсе? Корреспондент Дни.ру встретился с молодым артистом на музыкальном фестивале Звезды Русского радио в Сочи и задал прямой вопрос о сексуальной ориентации.

Певцу ЮрКиссу скоро стукнет 22 года, но девушки возле него что-то не видно. Может, слабый пол не интересует его вовсе? Корреспондент "Дни.ру" встретился с молодым артистом на музыкальном фестивале "Звезды "Русского радио" в Сочи и задал прямой вопрос о сексуальной ориентации."Может быть, это прозвучит бананально, но пока все мое свободное я посвящаю работе и не смогу своей девушке уделять много внимания, поэтому возле меня никого и нет", – искренне ответил ЮрКисс на вопрос о причинах отсутствия подруги жизни.Тут же вспомнилась Раневская из чеховского "Вишневого сада", которая говорила: "Надо быть мужчиной, в ваши годы..., надо самому любить... надо влюбляться В ваши годы не иметь любовницы!..".Но может, тогда есть ли шанс у геев захомутать такого талантливого и красивого парня? "В будущем, наверное, я не знаю", – рассмеялся ЮрКисс в ответ на откровенный вопрос про гомосексуализм.Напомним, певец принимает участие в грандиозном фестивале "Звезды "Русского радио", который в эти дни проходит в Сочи. В нем собрались топовое российские исполнители – Светлана Лобода, Олег Газманов, Дима Билан, Ани Лорак, Вера Брежнева, Григорий Лепс и еще два десятка звезд.