Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлениемМашина упала в ручей во Владимирской области, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали.Авария произошла 23 августа на участке дороги между деревнями Васильки и Поломы. По предварительным данным, 31-летний житель Московской области, управляя Citroen C4, не справился с управлением. Машина вылетела в ручей Борщевка и опрокинулась, сообщают региональные СМИ.В результате ДТП скончался один человек, еще трое, включая ребенка, получили травмы. По данному факту проводится проверка.