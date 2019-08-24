Сотрудники полиции ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Какуриной Парасковьи Порфировны 10.11.1943 года рождения...

Сотрудники полиции ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Какуриной Парасковьи Порфировны 10.11.1943 года рождения, москвички, которая 20 августа 2019 года ушла из дома на Криворожской улице, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70 лет, рост 160 см, славянской внешности, среднего телосложения.Была одета: юбка вишневого цвета, кофта вишневого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22