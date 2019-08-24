Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов госпитализирован в московскую больницу, у него инфаркт.

Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов госпитализирован в московскую больницу. Врачи диагностировали у него инфаркт, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Мамонову. По ее словам, Мамонову стало плохо в ночь на субботу. До Москвы из деревни, где живет артист, 140 километров, и жена не решилась вызывать туда бригаду скорой помощи. Супругам удалось добраться до Москвы на машине и уже там вызвать скорую. Сейчас Мамонов госпитализирован в Первую градскую больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое, артист помещен в реанимацию.Все ближайшие концерты Петра Мамонова отменены. На странице музыканта в Facebook размещена просьба помолиться о его здоровье.Петру Мамонову в апреле исполнилось 68 лет, он известен как поэт, радиоведущий, рок-музыкант, создатель группы "Звуки Му" и актер, сыгравший в более чем десятке фильмов, самые известные из которых — "Такси-блюз", "Царь" и "Остров".