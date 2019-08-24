На известного актера и его коллегу Джеки Чана подали судебный иск в России. Арнольд Шварценеггер с собратом по несчастью оказались должны огромную сумму, сами того не ведая.

На известного актера и его коллегу Джеки Чана подали судебный иск в России. АрнольдШварценеггер с собратом по несчастью оказались должны огромную сумму, сами тогоне ведая.По приезду в Россию напремьеру фильма "Тайна печати дракона" звезд мирового уровня встретятколлекторы. Об этом заявил партнер микрофинансовой компании "Кредит 911"Владимир Костяев.К нему обратился представительарбитражного управляющего Максим Доценко, который ведет дело о банкротствекинокомпании ООО "Русская Фильм Группа" (РФГ). Артисты будут презентовать внашей стране продолжение фильма данной компании "Вий 3D". Однако продюсеры задолжалиРФГ еще за первую часть киноленты.Знаменитости оказалисьзаложниками ситуации. "Скрыв эти средства от спонсоров, продюсеры сняли новыйфильм, уже пригласив в него известных актеров Джеки Чана и АрнольдаШварцнеггера", – цитирует КостяеваПартнер "Кредит 911" добавил, что представители потерпевшейстороны считают, что актеры, сами того не зная, получили гонорары из средств,добытых преступным путем. Теперь коллекторам предлагается взыскать с и Джеки Чана 216 миллионов рублей.Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 19 августа. По словамКостяева, целью микрофинансовой компании является заключение мировогосоглашения с и Джеки Чаном. К слову, это первый случай, когда в Россиипытаются привлечь к судебным разбирательствам знаменитостей мирового масштаба.